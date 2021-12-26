عاجل- اللواء توفيق سامى لـ الرئيس: «مستعدين نموت وتوشكى تخضر»

جدة - نرمين السيد - قال اللواء توفيق سامى، رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، إن الشركة لديها إصرار كامل على إنجاح مشروع توشكى، متابعا، فى حديثه لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى: "يا أفندم مستعدين نموت فى توشكى علشان تخضر وعندنا إصرار ننجح".





جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين. فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة إنجاز باقى المشروعات، وخصوصا أماكن "فرع 4 ـ وجنوب فرع 4 ـ الريف المصرى"، مؤكدا للمسؤولين: "لو فيه أى مطالب نلبى". وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل باستمرار، متابعا: "بنشتغل سواء الناس شافتنا أو ماشفتناش". ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.

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