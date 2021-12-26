سعيد عبد الحافظ يكتب لـ دوت الخليج: تعديل تشريعى واجب لقانون تجريم التسول

جدة - نرمين السيد - المتسول فى اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون، وقد باتت ظاهرة التسول في مصر لا تتناسب ومحاولات الدولة ومؤسساتها الجادة لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها هذا فضلا عن أن الحديث عن جمهورية جديدة بات لا يتوافق مع حالة التسامح المفرط تجاه هذه الظاهرة التى استفحلت وتمثل أحد أهم مظاهر الفوضى خلال العصور السابقة.





وبصرف النظر عن أسباب ومظاهر وأليات هذه الظاهرة فإن تعديل القانون الخاص بجريمة التسول يجب تعديله بما يتناسب وتطور الظاهرة بل وتطور السياق الزمنى والاجتماعى، الذى صدر فيه القانون 49 لسنة 1933، الذى مر على إصداره نحو 88 عاما!

فعلى سبيل المثال تنص المادة الخامسة من القانون على "يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع اثبات مصدره".

ولنا أن نتخيل أن العقوبة المنصوص عليها فى القانون هى من شهر لثلاثة أشهر وهى عقوبة هزيلة لا تتناسب وخطورة ظاهرة التسول، كما أن فى حالة "العود"، أى تكرار الجريمة تكون عقوبة الحبس سنة!، وفى ذات السياق تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

وتضمنت التعديلات استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التى من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون، وهى قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ولا زالت الآلية الوحيدة المتاحة لمكافحة ظاهرة التسول فى مترو الانفاق هى الغرامة 100 جنيه فقط، تحصل بمعرفة افراد شرطة المترو.

مجمل القول:

التسول فى الطرق العامة ووسائل النقل وقطارات السكة الحديد يستدعى بالتزامن مع خطط الدولة فى التنمية والسعى لتحديث حياة المواطنين بمواجهة قانونية وحسم فى تنفيذ القانون.