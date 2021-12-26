عاجل- السيسى: بنشتغل سواء الناس بتشوفنا أو لأ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

وفى تعقيبه على كلمة اللواء توفيق سامى، رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إنجاز باقى المشروعات، وخصوصا أماكن "فرع 4 ـ وجنوب فرع 4 ـ الريف المصرى"، مؤكدا للمسؤولين: "لو فيه أى مطالب نلبى".

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.