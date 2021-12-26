القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات مصرى فى جدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات المواطن المصرى "علي.س.ع.أ" سائق نقل جماعى كان يعمل لدى إحدى شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 ألاف ريال سعودى، أى ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصرى تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات السائق المذكور لدى صاحب العمل بإحدى شركات النقل بمكة المكرمة وديا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها. وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود وديا مع شركة النقل الجماعى بمكة المكرمة وجرى الحصول على مستحقات المواطن المصرى "علي.س.ع.أ"، سائق نقل جماعى، الذى كان يعمل لدى إحدى شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 ألاف ريال سعودى، أى ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصرى تقريبا. كما جرى إصدار تاشيرة خروج نهائى عن طريق مكتب العمل، نظرا لانتهاء إقامة المواطن بمساعدة مكتب التمثيل العمالى بجدة، وقد تحمل المواطن قيمة تذكرة السفر بعد أن تراجعت الشركة عن دفع ثمنها بعد صدور التأشيرة.

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