عاجل- الوطنية للمقاولات: 11 شركة مصرية شاركت فى المرحلة الأولى لمشروع توشكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

وأوضح اللواء كرم سالم، أن حجم العمالة المشاركة فى المرحلة الأولى بلغ 5 آلاف عامل ومهندس، وفنى.

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.