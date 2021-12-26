التعاون الدولى.. جهود تنموية ضخمة لمطابقة أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - وتبلورت هذه الاستراتيجية لتصبح أكثر تركيزا على هذا الهدف بتولى الدكتورة رانيا المشاط مهمة وزارة التعاون الدولى فى الثانى والعشرين من ديسمبر عام 2019.

ويشمل كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذى وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على نسخته الأولى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية التنموية فى الصعيد الأربعاء الماضى توثيقا لمشروعات الدولة خلال الفترة الماضية فى ربوع مصر كافة.

ومن بينها دور وزارة التعاون الدولى فى مطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة التى أعلنتها الأمم المتحدة، فضلا عن عقد الاتفاقيات للحصول على القروض والمنح من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

ويرجع إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 سبتمبر2015 الذى أورد سبع عشرة هدفا للتنمية المستدامة.

وفى مطلع يناير من العام 2016؛ أدرجت هذه الأهداف فى خطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، ومن ثم سارعت مصر لإطلاق الأجندة الوطنية "رؤية مصر 2030" فى فبراير 2016. وتستند رؤية مصر 2030 لمبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

وقررت الدولة فى مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء فى مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التى طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى.

واهتم الإصدار الثانى لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمى.

وشمل الكتاب توثيقا لنشاط وزارة التعاون الدولى فى مطابقة أجندة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث أظهر إطلاق 18 مشروعا بقيمة 3.1 مليار دولار للمساهمة فى الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الفقر"، و17 مشروعا بقيمة 486 مليون دولار للمساهمة فى الهدف الثانى "القضاء على الجوع".

ويذكر الكتاب أنه تم إطلاق 32 مشروعا بقيمة 4.1 مليار دولار للمساهمة فى تحقيق الهدف الثالث؛ "الصحة الجيدة والرفاه"، إضافة إلى 36 مشروعا بقيمة 4.2 مليون دولار للمساهمة فى الهدف الرابع؛ "التعليم الجيد"، و12 مشروعا بقيمة 82 مليون دولار للمساهمة فى الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين".

وأطلق 37 مشروعا بقيمة 5 مليار دولار للمساهمة فى الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، ولتحقيق الهدف السابع " طاقة نظيفة بأسعار معقولة"؛ أعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 6 مليون دولار، إضافة إلى 43 مشروعا بقيمة 1.1 مليار دولار للمساهمة فى الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد".

ويندرج تحت الهدف التاسع "الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية" إطلاق 38 مشروعا بقيمة 7.5 مليار، كذلك أطلقت من أجل تحقيق الهدف العاشر " الحد من أوجه عدم المساواة" مشروعات بقيمة 16 مليون دولار.

كما أعلن إطلاق 32 مشروعا بقيمة 5.1 مليار دولار للمساهمة فى هدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛ وهو الهدف الحادى عشر من اهداف التنمية المستدامة، وللهدف الثانى عشر "الاستهلاك والإنتاج" أطلقت ثمانية مشروعات بقيمة 8.45 مليون دولار.

ولتحقيق هدف "العمل المناخى" الثالث عشر؛ أطلق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار، ومشروع واحد بقيمة 27.0 مليون دولار للمساهمة فى هدف "الحياة تحت الماء" الرابع عشر، إضافة إلى ثمانية مشروعات بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة فى هدف "الحياة فى البر" وهو الهدف الخامس عشر.

كذلك طابقت الوزارة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة بإطلاق 30 مشروعا بقيمة 240 مليون دولار للمساهمة فى الهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، وللهدف السابع عشر والأخير" عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" أطلقت 5 مشروعات بقيمة 7.19 مليون دولار.

من جهة أخرى؛ أبرز الكتاب جهود الوزارة للحصول على التمويلات التى تتضمنها محفظتها الجارية والبالغ حجمها 34.5 مليار دولار، فى صورة قروض ومنح وقعت اتفاقيات للحصول عليها لتمويل 338 مشروعا، ضمنها 10.8 مليار دولار من أجل دعم الموازنة. كذلك سجلت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حاليا، حيث بلغ حجم محفظة التعاون معه نحو 7 مليار يورو.

وسجل حجم محفظة التعاون التنموى الجارية بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى نحو 6.5 مليار دولار فى العديد من القطاعات التنموية، ليمثل أكبر شركاء التنمية فى مجال القروض بنسبة %30 تليه الصناديق العربية بنسبة %17؛ حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر شركاء التنمية فى مجال المنح بنسبة %51، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %17، ثم الاتحاد الأوروبى بنسبة %12.

وعقدت مصر اتفاقيات بقيمة مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد السلع الأساسية كالبترول ومشتقاته، والقمح وغيرها من السلع التموينية.

وأورد الكتاب "تدخلات صندوق تحيا مصر"، التى بلغت 320 مليون جنيه خصصت لتنفيذ خطة التنمية العاجلة بمحافظة أسوان، تتضمن 14 مشروعا بقطاعات الإسكان والصحة والمرافق والشباب والرياضة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى %95.