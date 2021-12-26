عاجل- السيسى: زراعة نصف مليون فدان فى سيناء سيجعلها مختلفة تماما

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إن استصلاح الأراضى الجديدة يساهم فى تحقيق تنمية حقيقية، مؤكدا أنه من المستهدف زراعة نصف مليون فدان فى سيناء، وهو ما سيجعلها مختلفة تماما.





وأوضح الرئيس السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى توشكى، أن المياه المستخدمة فى "توشكى الخير"، تأتى من محطة مياه بحر البقر، والتى تم افتتاحها منذ شهرين. وتابع الرئيس السيسى: "دى مياه صرف زراعى.. بكرر كلامى علشان يبقى واضح لما حد يقول المياه جت منين؟ المياه جت من ميه صرف زراعى خليناها صالحة للزراعة طبقا للمعايير". واستكمل الرئيس السيسى: "يا جماعة الموضع أعمق من كده بكتير.. مصر معندهاش وقت.. مقدرش أغامر بالأمن الغذائى للمصريين". ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.

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