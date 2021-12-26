أكاديمية ناصر العسكرية تستضيف رئيس جودة التعليم

بدأ اللقاء بعرض الدكتورة يوهانسن يحى لمهام الهيئة، حيث تطرقت إلى دورها فى نشر ثقافة جودة التعليم فى المؤسسات التعليمية والمجتمع بالإضافة إلى الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية فى التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها على النحو الذى يكسب ثقة المجتمع فيها.
من جانبه، ألقى اللواء أ ح أيمن نعيم ثابت، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة قدم من خلالها الشكر والتقدير لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مؤكداً دور الهيئة الفاعل فى تطوير العملية التعليمية كونها أحد أهم المنظمات الدولية المعتمدة فى مجال جودة التعليم والاعتماد والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، واختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية إلى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
يأتى اللقاء كأحد أهم الأنشطة التدريبية داخل الأكاديمية والذى من شأنه نقل الخبرة لمستشارى الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وصقل مهاراتهم واكتسابهم للقدر الكافى من المعرفة التى تعينهم على تنفيذ مهامهم فى المستقبل.
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