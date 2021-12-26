وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء الدكتور المهندس إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، ود. محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، وذلك بمقر المدينة بمدينة حدائق اكتوبر، وبمشاركة المهندس محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شاهد الوزير فيديو توضيحي لما يتضمنه الحرم الجامعي من كليات ومباني إدارية وقاعات دراسية ومعامل مُتميزة، لتدريب الطلاب وتأهيلهم لدخول مجتمع المعرفة وسوق العمل، حتى يندمج الطلاب في الأنشطة العملية والعلمية؛ للعمل على زيادة آفاق مداركهم العقلية كرافد من روافد الاقتصاد المبنى على المعرفة.

وفي كلمته، أكد وزير التعليم العالي على تقديم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعمًا لامحدود لبناء وتطوير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي تضم (جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمعاهد البحثية، ووادي العلوم والتكنولوجيا)، مشيرًا إلى أن اهتمام السيد رئيس الجمهورية ساهم في تحويل حلم الراحل الدكتور أحمد زويل إلى حقيقة، وأن تُصبح المدينة صرح تعليمي عالمي.

وقدم الوزير الشكر لكافة أعضاء المجلس وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع مُنتسبي الجامعة، على جهودهم المستمرة من أجل تطوير المنظومة التعليمية في الجامعة، مشيرًا إلى تمتع أعضاء هيئة التدريس بخبرات دولية في البحث والتدريس بالجامعات الدولية الكُبرى والمعاهد البحثية المُتميزة، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى أن تُصبح صرح تعليمي دولي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعة بصدد الحصول على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد العالمية في الهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET)، بنهاية العام الأكاديمي 2021/2022، لأربع برامج دراسية في العلوم والهندسة؛ كأول جامعة أهلية مصرية تحصل على هذا الاعتماد، على الرغم من حداثة الجامعة التي تم إنشاؤها منذ 8 سنوات.

واستعرض د. محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، المشروعات التنفيذية التي تم تنفيذها، والمشروعات الجاري تنفيذها في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن مُعدلات إنجاز تلك المشروعات تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وافق المجلس على إنشاء كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، لبدء الدراسة بها خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023.

وعلى هامش الاجتماع، قام الوزير بتفقد المبنى الإداري والثقافي والسكن الطلابي والمبنى الأكاديمي، كما شاهد تصميمات توضيحية لمكونات المدينة، ووجه الوزير بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مسبقًا للتنفيذ.

الجدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تعُد مؤسسة علمية بحثية غير هادفة للربح، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من الطلاب والباحثين القادرين على التفكير النقدي والإبداعي، وإتقان العلوم الأساسية والتأهيل لسوق العمل.