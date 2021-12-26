/668337/أعضاء-حزب-الوفد-يتفقدون-أعمال-مشروعات-حياة-كريمة-بسوهاج

نظمت محافظ سوهاج، جولة ميدانية لعدد " 30 " من أعضاء لجنة المرأة بحزب الوفد بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقري مركز المراغة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام أعضاء الحزب بزيارة لعدد من مشروعات مجلس قروي " شندويل "، حيث تفقدوا " مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج"، والمجمع الزراعي، ومكتب البريد، ومحطة الصرف الصحي، وأعمال تبطين وتأهيل الترعة بالقرية "، ومحطة صرف باصونه، ثم تفقدوا مشروعات " تبطين الترع، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ونقطة الإسعاف بقرية " أولاد إسماعيل "، كما زاروا مدرسة أولاد إسماعيل الابتدائية " .

واستمع أعضاء لجنة المرأة بحزب الوفد خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات .

كوبري طهطا العلوي

على جانب اخر لا ينكر أحد أن ما يشهده صعيد مصر من تنمية شامله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كافة المجالات وبخاصة الإنجازات في مجال الطرق والمحاور والبنيه التحتية يعد انجاز تاريخي، ويعمل على نقل الصعيد نقله كبيره غير مسبوقة ، وهذا كما قال الخبراء يعد بمثابة دعوه للاستثمارات الأجنبية والمحلية في صعيد مصر، حيث الطرق العالمية الحديثة والمحاور الذكية والبنيه التحتية المتكاملة.

يرصد موقع دوت الخليج أبرز التفاصيل عن محو ر كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد شمال محافظة سوهاج، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في مايو 2017 عبر الفيديو كنفرانس.

_ يربط كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد بين غرب وشرق مدينة طهطا، ويساهم في ربط طريق "القاهرة – اسوان" الزراعي بالطريق "القاهرة – اسوان" الصحراوي الغربي.

_ يمر كوبري طهطا اللوي أعلى السكة الحديد وترعه داخل المدينة، وساهم كثيرا في سهولة حركة منطقة الساحل شرق شريط السكة الحديد وقرى الشرق الى الغرب في أقصر وقت وأقل مجهود.

_ يساهم كوبري طهطا العلوي في ايجاد سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، والحد من الحوادث بسبب تقاطع الطرق السطحية مع خطوط السكة الحديد، وسهولة الانتقال الى المنطقة الصناعية غرب طهطا في وقت قصير.

_ يبلغ الطول الاجمالي لمحور كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد 1214 متر، نظام اتجاهين كل اتجاه حارتين، بعرض 16 متر.

_ بلغت التكلفة الاجمالية لكوبري طهطا العلوي على السكة الحديد 79 مليون جنية.