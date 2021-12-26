/668344/حياة-كريمة--قافلة-بيطرية-بقرية-الطليحات-شمال-سوهاج

توجهت قافلة بيطرية تابعه لجامعة سوهاج، الى قرية الطليحات التابعة لمركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، مما أسفر عن سعادة بين الفلاحين لاهتمام الدولة بشأنهم، وتمنى جميعهم سداد الخطى للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بالصعيد.

اسفرت القافلة البيطرية عن فحص 200 من الطيور المنزلية الموجودة بالحظائر والمنازل، بالإضافة الى مناظرة 210 رأس ما بين ابقار وجاموس وماعز وخلافة.

انطلقت قافلة كلية الطب البيطري المجانية بجامعة سوهاج، لقرية الطليحات بمركز جهينة، حيث تم مناظرة وعلاج ٢١٠ رأس من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ٢٠٠ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن تلك القوافل تنفيذا لتوجيهات الدولة بتسخير كافة الامكانيات لخدمة القري الأكثر احتياجاً، وأن الجامعة تقوم بتنظيم العديد من القوافل البيطرية المجانية تنفيذاَ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى المحافظة.

شملت القافلة البيطرية الى قرية الطليحات عدد من أعضاء هيئة تدريس بالكلية المتخصصون في أمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، حيث قاموا بالعلاج والفحص المجاني للعديد من الحالات المرضية، و إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وقد شارك بالقافلة عدد ٣٠ طالب وطالبة بالكلية، تم تدريبيهم على كيفية تقديم الخدمات والاستشارات البيطرية لأهالي القرية، وطرق الفحص والعلاج والتواصل الصحيح مع أصحاب الحالات، لافتاً إلى أنه تم أيضا أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية، وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها و العمل على الحد منها.

اعضاء وفد سوهاج يتفقدون حياة كريمة

نظمت محافظ سوهاج، جولة ميدانية لعدد " 30 " من أعضاء لجنة المرأة بحزب الوفد بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقري مركز المراغة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام أعضاء الحزب بزيارة لعدد من مشروعات مجلس قروي " شندويل "، حيث تفقدوا " مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج"، والمجمع الزراعي، ومكتب البريد، ومحطة الصرف الصحي، وأعمال تبطين وتأهيل الترعة بالقرية "، ومحطة صرف باصونه، ثم تفقدوا مشروعات " تبطين الترع، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ونقطة الإسعاف بقرية " أولاد إسماعيل "، كما زاروا مدرسة أولاد إسماعيل الابتدائية " .