/668348/الوطنية-للمقاولات-تنفيذ-12-منطقة-زراعية-في-جنوب-الوادي

قال اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إنه تم العمل على تنفيذ المخطط العام في جنوب الوادي، حيث يشهد تنفيذ 12 منقظة زراعية، وذلك بمعاونة 11 شركة وطنية بالتعاون مع مركز الدراسات والتصميمات في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتضم المرحلة الأولى استصلاح 100 ألف فدان. وأضاف خلال مشاركته في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية في توشكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال ضمن حفر الترع والتبطين وإطلاق المياه للترع في مشروع تنمية جنوب الوادى في منطقة توشكى بجانب طلمبات المياه وغيرها وكذلك إنشاء شبكات الكهرباء الداخلية "الجهد المتوسط والمنخفض"، فضلا عن الانتهاء من غرف التحكم. وتابع اللواء كرم سالم: تم تجهيز 881 كيلو متر في طرق الخدمة وتجهيز أجهزة الرى المحورى، وتجهيز الأراضى والمناطق الإدارية للعاملين للمشروع، وتنفيذ 16 قرية ومجمع مخازن ومزارع الأبل.

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