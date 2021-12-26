/668352/المهندس-أحمد-السويدي-القطاع-الخاص-يشارك-بقوة-على-مدار-7-سنوات-في-جميع-المشروعات-والانجازات

قال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي إليكترك، نحن في القطاع الخاص الوطني نشارك بقوة على مدار 7 سنوات في جميع المشاريع والانجازات والتطورات التي تمت في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تلك الفترة.

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شركة السويدي توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل

وأكد السويدي أنه من خلال تلك المشاريع تم توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل من نحاية شركات السويدي، مشيرًا إلى الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص خلال السبع سنوات الأخيرة سواء في مشروعات الري أو المياه أو الكهرباء والتي منحت الشركات المصرية الثقة للعمل بمصر وخارجها، لافتا إلى أن عمل الشركات المصرية في دولة الإمارات وسد تنزانيا جاء نتيجة الثقة والانجازات التي نفذتها تلك الشركات في مصر.

السويدي يشكر ال رئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشركات الخاصة

كما تقدم السويدي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الذي يقدمه للشركات الخاصة، قائلًا"كنا نعمل مقاولين باطن عند مقاولين باطن.. ولكن تحت حكم الرئيس السيسي حصلنا على الثقة الكاملة للعمل مع هذه المشروعات ونشكر الرئيس السيسي على هذا الدعم.. وفي البنية الأساسية جاء دورنا في التصنيع والتصدير".

مصنع جديد

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي إليكترك، تم التعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء مصنع جديد للتصنيع في مصر، والهدف أن يكون هذا المصنع بالكامل ملتزم بالتصنيع في مصر، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بخبراء من الخارج، لتوفيرالإنتاج على مستوى مصر، وفى نفس الوقت تم بناء مصنع في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس على مساحة 120 ألف متر، ويستهدف الوصول إلى منتج قادر ومرن وخامات مصرية أكثر من 80 % والأيادى المصرية 100 %، مؤكدًا أن المصنع سيكون جاهز شهر 6 أو منتصف العام الجديد.