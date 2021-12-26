/668360/رئيس-الهيئة-الهندسة-للقوات-المسلحة-الضغط السكاني-تسبب-فى-زيادة-التعديات-على-الأراضي-الزراعية

قال رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، إيهاب محمد الفار:" يعيش ما يقرب من 95% من سكان مصر على ضفتي النيل، وفى منطقة الدلتا على مساحة 33 ألف كيلو متر مربع، تمثل 4% من إجمال مساحة مصر، حيث تمثل هذه المنطقة من بين أكثر المناطق كثافة سكانية فى العالم".\

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشاريع القومية المنفذة فى توشكى بجنوب الصعيد.

دوت الخليج

رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة: الضغط السكاني تسبب فى زيادة التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:" هذا الضغط السكاني تسبب فى زيادة التعديات على الأراضي الزراعية، وظهور مناطق عشوائية، ولذلك قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات التى تتصل بنهوض فى إطار التنمية الزراعية".

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يستعرض المشاريع الزراعية المنفذة

واستكمل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:" قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السبع سنوات الماضية، من أهمها مشروعات التنمية الزراعية تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030، والتى تم التخطيط لها بشكل علمي ومدروس بهدف تعزيز الزراعات المستدامة من خلال مواجهة المتطلبات السكانية من السلع الغذائية، وإقامة مجتمعات زراعية صناعية للربط بين الأنشطة، وأيضًا الحد من الاستيراد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستكمل:" لقد أطلقت الدولة فى ظل ما تعانيه مصر مبادرة لتشجيع المزاعين للتحول الري احديث، حيث يهدف ذلك حوالي 3.7 مليون فدام من منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث.