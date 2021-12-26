/668367/الرئيس السيسي-صرفنا-185-مليار-جنيه-لمشاريع-توشكى-وسيناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية افتتاح عددا من المشروعات القومية في توشكى، إن مياة الصرف الصحي يتم عمل معالجة لها ولكن لا يتم استعمالها في الشرب حتى لا تسيئ للمجتمع، ولكن تستخدم في مصادر آخرى، مضيفا: " مينفعش نقول للمستثمر تعالى اعمل محطات تحليل وطور مصاريف الري، مينفعش طبعًا ده شغل دولة، ولا بد أن يكون العمل فيها جاد قبل أن يخرج للناس".

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وقال اللواء إيهاب الفار، إن مشروع الدلتا الجديد كان التخطيط الأول له هو الوصول إلى 2.2 مليون فدان، ولكن تم تقسيمه إلى مرحلتين، الأولى منهما بالفعل بها 550 فدان تمت زراعتهم، والعمل على استصلاح ألف فدان من إجمالي 7.5 فدان والمصارف الموجودة التي تم تطويرها، والمرحلة الثانية وهي عبارة عن 800 ألف فدان يتم العمل عليهم حاليا مع وزارة الزراعة لتحديد نوعية التربة وتعمل إنجاز عدد كبير منها خلال الفترة الماضية، وبالفعل تم إعادة تأهيل 54 كيلو متر من المصارف، متضمنة تعديل ميول وتعميق لتسهيل مرور المياة، ومخطط الانتهاء في 31 من ديسمبر المقبل.

الرئيس السيسي: “احنا مش هنتعدى حصتنا من المياة”

وقال الرئيس السيسي أنه من المهم جدًا أن ننبه على المصريين، أن المياة التي نتحدث عنها الآن كانت مياة صرف زراعي يتم تجمعها في الترع، وبالتالي يتم تحويلها لمحطة الحمام وبها ملوحة عالية، ولكن نعمل على المعايير أن تكون صالحة لبعض الزراعات أم ل، مشيرًا، أن حجم الأراضي التي تم استصلاحها كبير، وبالتالي يتساءل العديد عن المياة التي تكفي هذه الأراضي: "احنا مش هنتعدى حصتنا من المياة.. ومتكلمناش إن 100 مليار دول عايزين مياة أكتر وبالتالي احنا بنسعى اننا نعمل أكبر حجم من الاستفادة من المياة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن حجم العمل في مشاريع توشكى بلغ 85 مليار جنيها، وفي سيناء بلغ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يتردد حوله العديد من التساؤلات ولعل أهمها لماذا لم يتم زراعة الأراضي الصالحة في وادي النطرون منذ سنوات طويلة، وبالفعل تم زراعتها ولكن باستخدام مياة الأبار فقط، وبالتالي عند تعظيم هذه المشاريع بلغت الكثير من المليارات.