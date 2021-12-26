الصحة: فحص 733 ألف و414 طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سي"

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أعلنت وزارة الصحة والسكان،اليوم الاحد، بيانات بشأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس " سي".

دوت الخليج

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس الإعدادية

وأكدت وزارة الصحة، فحص 733 ألف و414 طالب بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل على فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي في العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 78 ألف و451 طالب، تليها محافظة الجيزة 65 ألف و893 طالب، ثم محافظة البحيرة 48 ألف و558 طالب، ثم محافظة الدقهلية 48 ألف و319 طالب.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن آلية العمل بالمبادرة تتضمن إجراء الفحص للطلاب في المدارس من خلال الكواشف السريعة، وذلك بواسطة 415 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على إجراء الفحوصات و التحاليل اللازمة ومنح الادوية بالمجان للحالات المُصابة بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ 27 محافظة عقب اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس .