/668369/الرئيس-السيسي مصر-ماعندهاش-وقت-تعمل-مشروع-على-30-سنة-أو-50-سنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" إن محطات معالجة المياه الجديدة تساهم فى تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشاريع القومية المنفذة بمنطقة «توشكى» جنوب أسوان.

الرئيس السيسي: مصر ماعندهاش وقت تعمل مشروع على 30 سنة أو 50 سنة

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" الدولة تقوم بتنفيذ كافة المرافق والخدمات للمناطق الزراعية الجديدة".

ومشيرًا إلى زراعة 150 ألف فدان بسيناء، قال الرئيس السيسي:" مش عايزين نمثل عبء على المستثمر، بسبب التكلفة فممكن يشتغل على مشروع ويقعد 50 سنة ومصر ماعندهاش وقت لكدا".

اقرأ أيضًا: رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة: الضغط السكاني تسبب فى زيادة التعديات على الأراضي الزراعية

كما أكد الرئيس السيسي، على أن مشروعات الاستصلاح الزراعي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" الدولة نفذت العديد من محطات رفع المياه لاستصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية".

وأكد الرئيس السيسي، على أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق أقصى استفادة من المياه فى مصر.