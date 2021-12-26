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ينتظر الجمهور عرض مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقة الاولى وذلك عقب نجاح مسلسل الا انا حلم حياتي الحلقه 10 التي كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا مساء أمس السبت الموافق 25 ديسمبر، حيث أن مسلسل الا انا استطاع بكل اجزاءه أن يدخل بيوت المشاهدين ويتربع على عرش النجاح، وهذا ما يتوقع الجمهور قبل عرض مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقة الاولى على قناة DMC.

دوت الخليج تنشر موعد عرض مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقة الاولى على dmc

تبدأ عرض الحلقة الاولى من مسلسل الا انا تقلها دهب على قناة dmc بداية من اليوم الأحد الموفق 26 ديسمبر، وهي الحكاية التاسعة والأخيرة ضمن الموسم الثاني من مسلسل الا انا.

مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقة الاولى

تسلط حكاية تقلها دهب مسلسل الا انا الحلقة 1 الضوء على قصة حياة البطلات الأوليمبياد الثلاث هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة، وتجسد البطلات في الحكاية كلٍ من هند عبدالحليم وسارة عبدالرحمن وهلا السعيد.

أبطال مسلسل الا انا حكاية تقلها دهب

حكاية تقلها دهب يشارك في بطولتها منال سلامة وفيدرا وياسر علي ماهر وشريف حلمي وماجد أباظة وسمير بدير، وفكرة وقصة الكاتب يسري الفخراني، ومن إخراج أحمد يسري، وكتب الحكاية حسن كمال.

دور هند عبدالحليم في مسلسل الا انا تقلها دهب

تجسد الفنانة هند عبدالحليم دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتية في أوليمبياد طوكيو الأخيرة.

سارة عبد الرحمن في مسلسل الا انا تقلها دهب

بينما تجسد سارة عبدالرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021.

هلا السعيد في مسلسل الا انا تقلها دهب

وتجسد الفنانة هلا السعيد شخصية المصارعة سمر حمزة، وذلك في مسلسل الا انا تقلها دهب

موعد عرض مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقة الاولى

يذاع مسلسل الا انا تقلها دهب الحلقة الاولى على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، كما تعرض على dmc دراما الساعة الحادية عشر مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.