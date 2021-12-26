/668355/رئيس-لجنة-الإعلام-بالبرلمان-الرقابة-على-المصنفات-فى-مصر-شبه-معطل-وحالنا-الآن-سداح-مداح

عقبت النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، على إعتراضات بعض النواب بمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أنه لابد من وقفة تجاه ما وصلنا إليه من إسفاف وإبتذال.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت شرف الدين فى تعقيبها، للاسف على عندما يصل الأمر للإسفاف والإبتذال، فلابد من وقفة تجاه ذلك، خاصة وأن جهاز الرقابة على المصنفات لدينا شبه معطل، على مستوى الجمهورية.

وأضافت شرف الدين، للأسف، الأمر أصبح فى مصر سداح مداح، وعندنا بحثنا لإمكانية تفعيل الرقابة، وجدنا أن المختصين غير مؤهلين للحكم على الأعمال الفنية، لذلك فكرنا فى منح تلك الرقابة لأعضاء النقابات الفنية بصفتهم مؤهلين للحكم وتقييم تلك الأعمال، لاسيما وأن أجهزة الرقابة على مستوى الجمهورية غير موجودة.

الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية

وتابعت، بعدما وصلنا إلى تلك المرحلة بشأن التراجع فى الإنتاج الفنى، كان لابد من التوقف أمامه، مضيفة، وللأسف بعض مقدمى تلك الأعمال يسافرون للخارج لعرض تلك الأعمال المبتذلة، وللأسف هناك دولة شقيقة تستضيف تلك الأعمال.

وأضافت: أرى أن تلك الفترة هى فترة مؤقتة فى تاريخنا، وأن تلك الظواهر الفنية تحتاج لوقفة فنية كبيرة.

وكان عدد من النواب، أعلنوا رفضهم للضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بالجلسة العامة للمجلس اليوم. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.