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صحة الشيوخ تناقش مشكلة الزيادة السكانية فى مصر«صور»

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تستأنف لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد جزر، عقد اجتماعها لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جتماع صحة الشيوخ اليوم 

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يشأتي ذلك  بحضور دكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، والدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكانى،أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسي، دكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولى في مصر، دكتورة هدى محمد رشاد،  أستاذة بالجامعة الأمريكية والخبير الديموغرافى، دكتورة فاتن غازي مقرر للمجلس القومي للسكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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