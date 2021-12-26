رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: كل ١٠سيدات ينجبن ٣٥طفل..ورئيس صحة الشيوخ: الأسرة المعتدلة تنجب 3 أطفال

/668365/رئيس-جهاز-التعبئة-والإحصاء-كل-١٠سيدات-ينجبن-٣٥طفلورئيس-صحة-الشيوخ-الأسرة-المعتدلة-تنجب-3-أطفال

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكانى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان المسح السكانى بدأ فى ١٩٨٤ ، والمسح الأخير ٢٠١٤ ، وتوصلنا إلى أن المتوسط كل ١٠ سيدات ينجبوا ٣٥ طفل ، وحاليا يتم عمل مسح لصحة الأسرة المصرية، موضحا أنه فى بداية يناير ينتهى العمل الميدانى وفى مارس تظهر مؤشرات للمسح السكانى الصحى.

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جاء هذا أثناء استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها، برئاسة دكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه يريد آلية لحساب هذا المعدل سنويا، من خلال استخدام تسجيل المواليد الإلكتروني،والمقارنه بينه وبين المسح الذى يجرى حاليا ، لمعرفة الفرق بينهم، وهل ستكون النتيجة مختلفة ام متوافقة.

التشكيك في متوسط انجاب الاسرة بعدد 3 اطفال فقط

وعلق دكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمحلس الشيوخ، “أنه يشكك فى متوسط انجاب الأسرة بعدد ٣ أطفال فقط ، لأن الأسرة المعتدلة تنجب ٣ اولاد ولكن ما طرحه الدكتور حسين عبد العزيز، يشعرنا بأن المصريين كلهم بينجبوا ٣ اطفال فقط .

وقال الدكتور حسين عبد العزيز ، أن ثقافة الأطفال الثلاثة منتشرة فى المجتمع المصرى، طبقا لآخر إحصاء ، وليس شرط أن يكون العدد ٣ أطفالـ ولكن المتوسط أن كل ١٠ سيدات فى المناطق الحضرية بينجبوا ٢٥ طفل، ، وفى الصعيد كل ١٠ سيدات بيجيبوا ٤٣ طفل ، مع وجود تباين حسب المناطق الجغرافية .

وأضاف رئيس صحة الشيوخ، الدكتور محمد جزر ، أن الاحصائية التى طرحها الدكتور حسين عبد العزيز، لم توضح عدد السيدات غير المتزوجات ، فالاحصاء يتحدث عن كل ١٠ سيدات ولم يحسب من بينهم الارامل والمطلقات وغير المتزوجات، موضحا أن الأمر يحتاج تدقيق أكثر، حيث نعلم عدد السيدات القادرة على الإنجاب.

واتفق دكتور حسين عبد العزيز، مع رئيس اللجنة أن الكلام صحيح لكنه لا يلغى الإحصاء الآخر ، ومن الممكن أن نضع هذا فى الحسبان، لأننا نضع معدل الانجاب على عدد النساء الكلى ، وليس المتزوجات فقط .