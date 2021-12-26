القوى العاملة تشارك فى حفل قداس عيد الميلاد بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية فى حفل قداس عيد الميلاد المجيد، وكان على رأس الوفد مدير المديرية ياسر سعيد، نائبا عن وزير القوى العاملة محمد سعفان. وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.





ترأس الحفل القداس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامى فوزى، بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية. ووجهت الكنيسة القبطية الشكر باسم البطريرك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر وباسم السنبودى المقدس وباسم شعب الكنيسة خالص الشكر لكل من حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وخصت الكنيسة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما وجهت الشكر لمحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وامتد الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجميع التنفيذيين. ضم وفد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إيفيت عبد المسيح، مدير إدارة التدريب، وصفاء فوزى، من المكتب الفنى بالمديرية، كما شارك فى الاحتفال شخصيات رسمية ونواب وحزبيون.

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