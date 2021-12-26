السيسى: مفيش نوم وبنعمل المستحيل.. والمشروعات الحالية تضاهى السد العالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسى، افتتاح عدد من المشروعات فى مدينة توشكى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.
وتابع الرئيس: "عايز أقول للناس اطمنوا.. واطمنوا دى مش كلام"، مستطردا: "بنعمل فى مشروع توشكى شبكة رى، وشبكة مياه، وفى كل المشروعات.. كل مشروع لوحدة يضاهى السد العالى ومش ببالغ.. اللى بتعمل فى سيناء سد عالى.. ومستقبل مصر".
وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أقول كلام صعب.. اللى بنعمله دا المستحيل فى معايير أى حد.. هنستلم توشكى الأرض مزروعة نوفمبر 2022".
ووجه الرئيس السيسى، سؤالا، للواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إحنا بنّام؟ ليرد الأخير: لا مش بنّام يا أفندم، ليتابع الرئيس السيسى حديثه، قائلا: "لا ننام ولا نستريح يا دكتور مصطفى (رئيس الوزراء) لحد ما نعمل اللى علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى".
ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.
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