الصحة: فحص 733 ألف طالب للكشف المبكر عن فيروس C

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 733 ألفا و414 طالبا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سى" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالى، منذ انطلاقها 21 نوفمبر الماضى.





يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى فى نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة، محافظة القاهرة حيث تم فحص 78 ألفا و451 طالبا، تليها محافظة الجيزة 65 ألفا و893 طالبا، ثم محافظة البحيرة 48 ألفا و558 طالبا، ثم محافظة الدقهلية 48 ألفا و319 طالبا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، من خلال 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأكد ضاحى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس "سى" من الطلاب، بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى الـ 27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.