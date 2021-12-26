القوى العاملة: تعيين 2329 شابا بالغربية بينهم 30 من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بتعيين 2329 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 30 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5836 شاباً ، كما تم توفير 1235 فرصة عمل.





وقال الوزير إن المديرية قامت استخرجت 2109 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 11 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 25 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيص عمل لأجنبى.

وأوضح ياسر عيد، وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال نوفمبر الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 520 منشآت "دورى - حملات"، وإعادة التفتيش على 570 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 9 محاضر، وتلقى 5 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 103 شكاوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحتى مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة والد عامل بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة زواج عامل بإجمالى 3 آلاف جنيه، وصرف 24 ألف جنيه رعاية صحية لـ12 عاملاً، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوى الشريف بإجمالى 635 ألفاً و500 جنيه لـ1271 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتدريب 38 متدرباً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة بالمحافظة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 704 منشآت وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 239 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 639 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 80 شكوى فى نفس المجال، وعقد 28 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 704 منشآت أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).