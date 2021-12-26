مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، تنفيذ أعمال إزالة التعديات بالزراعة والبناء على أراضى أملاك الدولة، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق أحكام القانون على المخالفين، للقضاء على كافة أشكال التعديات.





يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حالات الرصد الميدانى للتعديات على أراضى أملاك الدولة، والعمل على متابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها لرصد مخالفات التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه جرى إيقاف وإزالة حالتى تعد بدون ترخيص بالمهد بمساحة 275م٢ بطوخ الخيل، الحالة الأولى عبارة عن سقف دور أول بصفط الغربية، والأخرى إزالة فى المهد تعدى بدون ترخيص على أملاك الدولة، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفى مركز ومدينة ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمدينة وقرية دلجا ،وأسفرت عن إزالة حالتى بمساحة 2 قيراط و12 سهما، عبارة عن قواعد خرسانية وتعديات على الأراضى الزراعية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.