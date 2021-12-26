عاجل- السيسى: نرحب باستثمارات القطاع الخاص فى مشروع توشكى

جدة - نرمين السيد - وخلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات، فى توشكى، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيه الشكر للدكتور الراحل كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى وضع تصور مشروع توشكى.

وقال الرئيس السيسى: "محتاجين نزرع 150 ألف فدان فى توشكى السنة الجاية"، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين التخطيط النظرى والممارسة العملية.

وحرص الرئيس السيسى، على توجيه الشكر للشركات المشاركة فى مشروعات توشكى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارات الرى، والكهرباء، متابعا: "فلوس المشروعات بيتم تجميعها من الوزرات وبتشتغل مع الهيئة الهندسية".

وأوضح الرئيس السيسى، فى ختام حديثه، قبل بدء تفقد المشروعات المنفذه، أن الدولة ترحب بشدة باستثمارات القطاع الخاص فى مشروع توشكى.

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.