عاجل- السيسى: نستغل مياه الصرف الزراعى فى رى أراض جديدة بعد معالجتها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عدة مشروعات القومية فى توشكى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

وتابع الرئيس: "الناس اللى بتتفرج أرجو تنتبهوا لكل شرح بيتشرح.. كان ممكن يتعرض عليا، وبالفعل بقلنا 7 أشهر شغالين دراسات مع الزراعة والرى.. لكن بنعرضه علشان الناس تشوف".

وأكد الرئيس أن "مياه الصرف كانت بتترمى، لكن حاليا بنجمع المياه وبنطمن إنها مطابقة للمعايير وأنها تصلح للزراعة.. قد يكون فيها ملوحة عالية بنحاول نعملها خلط مع مياه الآبار، وبنعملها معالجة ثلاثية متطورة".