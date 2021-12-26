فيديو- إزالة زرايب البحر الأعظم.. ورسالة من المحافظ

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال إزالة بعض المنشآت والأسوار المقامة بالمخالفة وتعيق رؤية كورنيش النيل، مشدداً على رئيس الحى بعدم السماح بوجود أى عوائق وتطبيق القانون بحزم.





جاء ذلك فى إطار المتابعات الميدانية التى يجريها المحافظ لمشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور الرئيسية والحيوية.

كما اطلع المحافظ على موقف إنشاء أرصفة المشاه وإجراء التنسيق العام للبلدورات، خصوصا بعد إزالة عدد من الزرائب وأماكن تربية المواشى بمسار الطريق تابعة لمحال الجزارة، مشددا على إزالة كل التعديات وعدم السماح بتكرار تلك المخالفات لما لها من أضرار بيئية وتعكس مظهر غير حضارى للطريق، خصوصا بعد ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف وتجميل لتحسين الرؤية البصرية للطريق.

وشدد على أصحاب محلات الجزارة والمواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه وعدم التعدى على الطريق العام وأرصفة المشاه والمبادرة فى منع أى سلوكيات من شأنها إهدار ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتطوير تلك الطرق.

ووجه رئيس الحى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى منشأة تتعدى على حرم الطريق العام أو أرصفة المشاه.

ووجه المحافظ برفع نواتج الأعمال من المخلفات والرتش أولا بأول مع متابعة أداء شركات النظافة بذلك القطاع ومدى الالتزام بالأعمال المكلفين بها.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب برفع كل الحواجز الحديدية وأماكن حجز الركنات للسيارات بطول شارع البحر الأعظم سواء تابعة للمنشآت والمحال أو أمام العقارات السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لعدم تكرار المخالفة.

كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بشارع النيل بدءاً من ميدان الجلاء وحتى حدودة بحى شمال الجيزة ومراحل التطوير أسفل الكبارى بالشارع.

رافق المحافظ خلال الجولة طه عبد الصادق، رئيس حى جنوب، وأحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، وياسر سامى، رئيس حى العجوزة.