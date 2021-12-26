عاجل- السيسى يفتتح طريق توشكى - شرق العوينات بطول 360 كيلومترا

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس السيسى- خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى توشكى بمحافظة أسوان اليوم- الشكر للقائمين على إنشاء الطريق، معتبرا أن الانتهاء من المشروع خلال هذه المدة الزمنية يعد إنجازا كبيرا، معربا أيضا عن شكره للشركات التى ساهمت فى إنشائه.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع توشكى الخير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.

ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.