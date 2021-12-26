عاجل- السيسى يطلق اسم كمال الجنزورى على أحد محاور توشكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسى، افتتاح عدد من المشروعات فى مدينة توشكى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين.
ولفت الرئيس إلى أن المشروع كان يعوق تنفيذه فى السنوات الماضية، حائط صخرى، وكانت الحكومة تدرس إمكانية تفجيره بالديناميت من عدمه.
وتابع الرئيس: "نوجه كل التحية للدكتور كمال الجنزورى.. اللى درس المشروع وقال إنه قابل للنجاح.. علشان كده بنوجه بإطلاق محور كمال الجنزورى هنا فى توشكى".
ويعد "توشكى الخير" أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة الحياة له بعد فترة من التدهور أصابت المشروع.
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