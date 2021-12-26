السيسي يوجه بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزورى على محور توشكى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الدكتور كمال الجنزورى، على محور توشكى، مؤكدا أن هذا الأمر تأكيد على دور رئيس الوزراء الراحل في مشروع توشكى.
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى اليوم.
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