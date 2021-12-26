الرئيس السيسي: ننفذ مشروعات زراعية ضخمة في سيناء مثل السد العالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تنفذ مشروعات زراعية ضخمة في سيناء والدلتا وتوشكى. وأضاف خلال كملته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في توشكى: "أي مشروع من دول كجهد هندسي وتكلفة مالية.. مش هنكون مبالغ قد يكافأ مشروع السد العالي".

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