الرئيس السيسي: نحتاج لزراعة 150 ألف فدان في توشكى في العام المقبل

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة اللواء توفيق سامى توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخريطة الخاصة بالزراعة ضمن مراحل تنفيذ المشروع لعامى 2020-2021"، حيث المخطط زراعة 200 ألف فدان، متابعا: "كل لما بنقدر ندخل أراضى زراعية بيخلى عندى فرصة للإنتاج.. فيه 150 ألف فدان مش هيكونوا موجودين السنة الجاية يوفروا قمح نصف مليون طن.. طب ليه.. لا ليه؟".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في توشكى: "عاوزين نزرع المساحة دى، 150 ألف فدان.. وإحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا أولا.. ده التزام عليكم.. كل ما يمكن زراعته في فرع 4 وجنوب فرع 4 والريف المصرى.. والتوسيعات المستقبلية.. ومش تقولى اه ويبقى صعب عليكم.. ولو مطالب نلبى مطالب.. مش شرط المطالب هي فقط.. وممكن تقولى المدى الزمنى المطلوب مش هيكون كافية في السنة دى، ليرد عليه اللواء توفيق سامى: "كزراعة قادرين نزرع.. لكن ترفيق الأرض".