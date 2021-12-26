الرئيس السيسي عن مشروع توشكى : "كل الشكر للقائمين على هذا العمل"

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر إلى القائمين على مشروع توشكى، قائلا: "كل الشكر للقائمين على هذا العمل.. سواء الشركة الوطنية أو الهيئة الهندسية.. أو الشركات المدنية.. أكثر من 80-90 شركة مدنية "قطاع خاص" شغالين معانا في كافة مراحل المشروع ومحطات المعالجة أو الطرق وغيره.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة: "خلال أكتوبر من العام القادم.. نقدر نخلص تحويل هذا المشروع إلى أراضى تنتج خير لمصر"، متابعا: "محدش أتكلم عن الصناعة.. فيه مصانع تصنيع زراعى.. وثلاجات بـ 60 ألف طن.. ومصانع للتعامل مع المنتجات.. كلمتى النهائية.. احنا نقدر نعمل حاجة إن شاء الله.. اللى بنعمله مش بعيد عن الوزارة.. مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية معانا.. كل وزير يقوم بدروه.. والفلوس بتتجمع من الوزارات".
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