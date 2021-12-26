البرلمان علي صفيح ساخن.. الضبطية القضائية تثير جدلا واسعا.. ونواب:تواجه الأعمال الهابطة وتضمن الرعاية الصحية للفنانين

/668380/البرلمان-علي-صفيح-ساخن-الضبطية-القضائية-تثير-جدلا-واسعا-ونوابتواجه-الأعمال-الهابطة-وتضمن-الرعاية-الصحية-للفنانين

وعلي الرغم من موافقة عدد من أعضاء البرلمان علي منح الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذى يستهدف توفير موارد مالية جديدة للنقابات وأيضا منحهم الضبطية القضائية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

مصطفي بكري الضبطية القضائية تواجه الأعمال الهابطة

وفي هذا الصدد، وافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.

وأكد أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين. وأوضح النائب، أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.

محمد أبو هميلة: تعديلات قانون نقابة المهن الفنية يتوافق مع الدستور

قدم النائب محمد أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للدكتورة درية شرف الدين وأعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار لتقدمهم بتعديلات لقانون نقابة المهن الفنية، لافتا أن التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور.

وأضاف أبو هميلة، أن القانون رقم 85 لسنة 73 كان يعاني من قصور عدة لذلك جاءت التعديلات لتحقيق الأهداف المرجوة وكان هناك حاجة ماسة للتدخل التشريعي لتعديل بعض أحكام القانون، مؤكدا أن مصر من الدول الرائدة في الأعمال الفنية والسينمائية والعديد من الفنون الآخري. وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النقابات الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع مشروع قومي للنهوض بالأعمال الفنية والسينمائية؟

العوضي يوافق على مشروع قانون نقابة المهن التمثيلبية: يضمن الرعاية الصحية للفنانين.

وأعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

وقال العوضي، أن الفن له رسالة سامية في بناء المجمع إضافة إلى دوره الكبير في زيادة الشعور بالولاء ولانتماء لوطنهم، حيث أن القانون سينظم أوضاع هذه المهنة. وتابع العوضي أنه كانت هناك مسلسللات معروضة تؤدي إلى تغيير شعور الولاء للمواطنين، وهذا الأمر في حاجة للرقابة، كما ان القانون أيضا سيضمن الرعاية الصحية للفنانين بعد وصولهم لمرحلة الشيخووخة من خلال التامين عليهم.

محمد هاشم يوافق علي منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية

وافق النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع.

وأضاف هاشم: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان بيه أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.

ألفت المنزلاوي توافق علي منح الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية.. وتؤكد تواجه الإسفاف

وافقت النائبة ألفت المنزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي قرار منح الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أن الضبطية القضائية تواجهه الإسفاف وتضبط الذوق العام.

آيات الحداد توافق علي منح الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية

وافقت النائبة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علي قرار منح الضبطية القضائية لنقابة المهن التمثيلية، قائلة: القرار يحد من الظواهر والسلبية في الدراما والفن غير الهادف.

محمد الحسيني يوافق علي منح الضبطية القضائية للمهن التمثيلية

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يستهدف تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضاء نقابات المهن الموسيقية والفنية لافتا أن نقابة المهن الفنية عليها دور كبير في تشكيل الوعي عند المجتمع.