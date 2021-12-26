/668382/يفتح-الباب-لمطالب-عشرات-النقابات-بالضبطية-القضائية-ويخالف-لحرية-الابداع-اعتراضات-برلمانية-واسعة-لتعديلات-لمشروع-قانون نقابات-المهن-التمثيلية

شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتي تم عقدها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات برلمانية واسعة بشأن اشكالية منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدين أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى، وتلى هذه الاعتراضات رفض المجلس مشروع القانون.

دوت الخليج

ضياء الدين داود: نرفض الضبطية القضائية والقرار يفتح الباب لمطالب عشرات النقابات بها

أعلن ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، معقبا:" الحكومة عودتنا لما تعمل منتج جيد تضمنه شوية مضامين تجعل الموضوع الاساسي في جوهره، وهو أن الظاهر تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ولكن نجد في التفاصيل أمور ساقطة تشريعيا ودستوريا، وهو أمر غير مقبول".

ونوه النائب ضياء الدين داود، أن الدولة في حاجة لللقيام بامور اخرى حيث توفير ادوار فنية راقية وتقديم حلول لمشاكل الفنون ورعاية الفنانين بشكل حقيقي، وليس فرض لجان يتم منحها الضبطية القضائية.

واستكمل النائب ضياء الدين داود، أنه بعد هذا القرار ستطالب عشرات النقابات بأمر الضبطية القضائية، قائلا:" كان من الأولى إذا منح الضبطية القضائية لنقابات أخرى هي في حاجة إليها مثل نقابات المهنسين والمحامين لمواقف حقيقية هي في حاجة إليها".

نشووى الشريف: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الضبطية القضائيه ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية وأشارت النائبة أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية .

مها عبد الناصر: لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة

وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب ، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات ، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة ، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت .

وقالت :أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة علي ان الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة ، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الانترنت أن يصنع محتوي ويعرضه علي المنصات الالكترونية.

أحمد الشرقاوي: تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية يصطدم بحرية الابداع

وشدد النائب أحمد الشرقاوى، أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقبية، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحربة الابداع والمادة ١٧٧التى تم تفسيرها بشكل خاطىء من اللجنة البرلمانية التى أعدت مشروع القانون .وقال:الأبداع يعنى الجميل والجيد.

وتسائل:كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات؟، قائلا: الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحبد الذى يعاقب عليه القانون، ووافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.

وأكد أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين وأوضح النائب، أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.

واتفق معه النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع، وقال النائب: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان بيه أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟. وتسائل عضو مجلس النواب هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.