مدير المركز الديمغرافى: حملة «٢ كفاية» جملة مستفزة للمواطن..والإعلام والدراما دورهم أساسي فى مواجهة الزيادة السكانية

/668372/مدير-المركز-الديمغرافى-حملة-٢-كفاية-جملة-مستفزة-للمواطنوالإعلام-والدراما-دورهم-أساسي-فى-مواجهة-الزيادة-السكانية

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، انها تتفق مع الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، بالجزء الخاص بوجود مؤسسة قائمة على ملف السكان، مطالبة بانفصال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة، ولكن ليس بنفس هيئته وتشكيله، وأن احد مشاكل مواجهة القضية السكانية اننا ننظر للمشكله من خلال الإنجاب فقط وهذا ليس صحيح لأن الإنجاب ليس هو البعد الوحيد للسكان ، لافتة إلى وجود أبعاد اقتصادية أخري.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

واضافة تواضروس، أثناء مناقشة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، للدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها، مضيفة أن هناك زيادة فى عدد الوفيات فى ٢٠٢٠ وانخفاض فى معدل الإنجاب بشكل كبير ، وندرس الان هل انخفض بسبب وضع اقتصادي ام أسباب اجتماعية.

وعلق رئيس اللجنة أن الفرق بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ فقط ٦٠ ألف طفل.

وعقبت رئيس المركز الديموغرافي،”ان الناس كانت خايفه، بسبب انتشار وباء كورونا، والوضع الاقتصادى يدخل فى قرار الاسرة فى الإنجاب.

واكدت مدير المركز الديموغرافي، الى ان المحافظات الحدودية رغم قلة سكانهم ولكن عدد الإنجاب كبير ، فى حين أن محافظات الجيزة مثلا والقاهرة والشرقية، يزيد معدل الإنجاب بمعدلات عالية، ولديها كثافة سكنية كبيرة .

تقليل معدل الانجاب في الصين من خلال اجراءات صادمة وفي ايران من خلال تعقيم الذكور والاناث

واشارت الى أن الصين استطاعت تقليل معدل الانجاب من خلال إجراءات صارمة، وايضا إيران خفضت عدد الإنجاب من خلال تعقيم الذكور والاناث، وهذا يحدث مشكلة فى عدد الشباب وفى جيل كامل، وأن المرأة العاملة تفكر قبل أن تنجب أكثر من طفل، وانشغال المرأة بالعمل يقلل معدلات الإنجاب ويؤخر انجاب الطفل الثانى.

كما اوضحت قائلة ان وزارة التضامن ، تسعى لزيادة عدد الجمعيات المشاركة فى التوعية بتنظيم الأسرة، حيث تستهدف زيادة الجمعيات الى ٤٠٠٠ جمعية وان وزارة الصحة تشارك فى تقديم التوعية بأهمية تنظيم النسل.

كما أن وزارة الصحة تستهدف، تدريب وتأهيل وتمكين طبيبة الاسرة، لأن فكرة القوافل الطبية غير مستحبة فى تنظيم الأسرة لأن تنظيم الأسرة يحتاج متابعة واستمرارية ، ولهذا يجب توطين الطبيبات، ويجب زيادة مشاركة المجتمع المدنى فى تقديم الخدمة الطبية لصحة المرأة.

كما أكدت على أهمية السينما والدراما، مؤكدة انه حاليا يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوعية بحقوق الطفل ، والعمل مع وزارة التعليم العالى لوضع برامج توعية للشباب ، كما نعمل على حملة اعلامية مستمرة .

أهمية السينما والدراما الرمضانية في زيادة الوعي بتنظيم الأسره

واشارت إلى أهمية مسلسلات رمضان فى زيادة الوعى بتنظيم الاسرة، وأوضحت أنهم تحدثوا مع شركة المتحدة، لوضع رسائل غير مباشرة عن تنظيم الأسرة، لأن الرسائل المباشرة تأتى بنتيجة سلبية، مضيفة” اعترضنا وتحدثنا لتغيير اسم ٢ كفاية لانها جملة مستفزة للمواطن” ، لأن المواطن من حقه دستوريا يحدد عدد الأطفال لديه، ولا يجب الاجبار أو وضع عدد معين للاطفال ، ومن الأفضل التركيز على جودة الحياة، وتجريم تسرب الأطفال من المدارس وعمل الأطفال ومعاقبة ولى الأمر اذا حدث هذا.