محمد صلاح الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

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ذكرت شبكة ESPN الإنجليزية عن قرب تجديد عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد المجلة خلال عددها الجديد أن محمد صلاح سوف يحصل على راتب 500 ألف أسترليني أسبوعياً من إدارة ليفربول، وبذلك يكون اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي، ويتفوق على كبار النجوم أمثال كريستيانو رونالدو وهاري كين.

وأكدت عدة مصادر إنجليزية خلال الساعات المقبلة أن هدية أعياد الميلاد لجماهير ليفربول ستكون تجديد عقد محمد صلاح مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وترى إدارة الريدز أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ لأنه أثبت أحقيتة بالحصول على هذا الرقم.

وكانت إدارة ليفربول تخشى أن يتم كسر سقف رواتب اللاعبين بسبب حصول محمد صلاح على راتب أعلى ولكن هذه هي كرة القدم ولابد من التماشي مع الأحداث الرياضية حتى لا يفقد النادي أحد أهم لاعبيه خلال العام المقبل.

محمد صلاح: كارلوس كيروش مدرب فاشل.. وبيعاند الشعب المصري

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المسئوليين لم يطلبوا من كارلوس كيروش الحصول على بطولة كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش عايش عكس المصريين، وهو عارف أن أفشة كويس فبيقول بإجلاسة على مقاعد البدلاء".

تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول

وزاد "حسين فيصل لم يكن يعرفة أحد وشارك بشكل جيد، وعندما تم الشكر فيه من الجماهير قام إجلاسة على مقاعد البلداء ونفس الأمر مع محمد شريف وايضا أحمد رفعت".

وواصل "كارلوس كيروش بيعمل عكس اللي بيحبه الشعب المصري وهذا الأمر عجيب جدا، وحديثة عن التحكيم يدل أنه مدرب فاشل، وإحنا مش صغييرين".

وتابع "الشعب المصري مفيش حد هيعرف يضحك عليه، ولازم اللي حوالية يوصلوا ليه الكلام دا".

واختتم "فينجادا مالوش دور في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود سعد كان الأحق بالتواجد في منصب المدير الفني للاتحاد، والرئيس السيسي طلب عدم تواجد مدرب أجنبي ويجب أن يتم هذا الأمر".