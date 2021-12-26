الإحصاء يطالب صحة الشيوخ بتبعية المجلس القومي للسكان لرئاسة الجمهورية..ويؤكد: الزواج المبكر أزمة 

/668375/الإحصاء-يطالب-صحة-الشيوخ-بتبعية-المجلس-القومي-للسكان-لرئاسة-الجمهوريةويؤكد-الزواج-المبكر-أزمة

أكد حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكانى، ان الدولة لم تفشل في مواجهة القضية السكانية و انها حققت انجازات في هذا المجال.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ

المشكلة السكانية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور محمد جزر لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

و طالب مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء، بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان، مضيفا " وجود هيئة مسئولة عن متابعة الوضع السكاني يساعد في مراجعة الخطط و اضاف لا شك ان هناك ادوار متعددة للوزارات المختلفة و ان التنسيق بينهم و المتابعة ضرورة .

و قال مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء " الحكومة تضع الخطة و تصدر لتكون ملزمة للوزارات لتنفيذ الادوار المحددة و الامر لا يرتبط بالوزير و انما بخطة العمل و الخطة تتحول لشكل قانوني و توفير الموارد المالية للتنفيذ .

و قال مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء ان فكرة الهيئة التى تتسم بالاستقلالية تستهدف مزيد من المتابعة و كان هناك اقتراح باختيار نائب رئيس وزراء لشئون السكان مشيرا الى ان تجارب بعض الدول تشير الى فكرة وجود ادارة مركزية مسئولة عن القضية السكانية.

و قلت نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى في مصر، " لم نفشل في مواجهة القضية السكانية و حدث نجاحات و تم خفض المعدلات الانجاب و نركز على التوعية رفع وعي الاسر و السيدات و ليس كل السيدات يعتمدن على وزارة الصحة في الحصول على وسائل منع الحمل مضيفة " هناك ٤٧٪؜ من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الاسرة من القطاع الخاص.

و شددت على ضرورة التصدي للزواج المبكر خاصة في ظل الالتفاف على القوانين و موضحة ان الزواج المبكر يستتبعه التسرب من التعليم وزيادة معدلات الانجاب .

و قالت ارفض الحوافز السلبية لمنع الانجاب موضحة ان هذا يزيد الاسر فقرا و يجعل الاطفال يتحملون تصرفات لم يشاركوا فيها من الاساس و شددت على ضرورة زيادة عدد الطبيبات في الوجه القبلي بما يساعد على تنظيم الاسرة في الاماكن التي تعاني عجز الطبيبات الوجه القبلي محذرة مما اسمته العزوف عن استخدام وسائل تنظيم الاسرة في الوجه القبلي .

و طالبت ممثل مجلس السكان الدولى وزارة التضامن الاجتماعي بان يكون هناك مرونة في تسجيل الجميعات التي تعمل في مجال الاسرة مثل الجميعات التي تعمل في مجال تنظيم الاسرة مشددة على ضرورة دعم المجتمع المدني و التعليم الخاص و ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

و شددت على ضرورة تجنب تمرير الصورة السلبية للمراة في الدراما المصرية الامر الذي يضر بصورتها.

وقالت اميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي اؤيد تبعية المجلس القومي للسكان لرئيس مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية و اضافت و لكن نتخوف من نقله تبعيته من وزارة الصحة بنفس هيئته و تشكيله و اضافت " كيف نعطي صلاحيات اكبر لجهة غير مؤهلة بشكل كافي للقيام بهذا الدور .

و سالت هل سيظل مقرر المجلس القومي للسكان طبيب وقلت لا يجب ان ننظر للقضية من منظور الصحة الانجابية فقط لان الامر يتطلب استراتيجية قومية لها بعد اقتصادي و اجتماعي ايضا و رفضت تواضروس الحوافز السلبية لمواجهة الزيادة السكانية