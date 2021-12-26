وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالية ختام موسم أنشطة اتحاد طلاب «دوت الخليج»

/668376/وزير-الشباب-والرياضة-يشهد-احتفالية-ختام-موسم-أنشطة-اتحاد-طلاب-تحيا-مصر

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، احتفالية الإعلان عن ختام موسم أنشطة اتحاد طلاب "دوت الخليج" علي مستوي الجمهورية تحت شعار "نعمل من أجل الشباب" وإشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأت الاحتفالية بعرض المحاور التي ترتكز عليها أنشطة ومشروعات الاتحاد المتمثل أهمها في تنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم روح المواطنة بين الشباب، وحثهم علي حب الوطن، إضافة إلي معدل الاستهداف للاتحاد حيث يستهدف ضم ٧ آلاف شاب وفتاة سنوياً لعضويته، وكذا عرض الانجازات التي حققها اتحاد طلاب دوت الخليج عام ٢٠٢١م من برامج ولقاءات وورش عمل تدريبية، وذلك تماشياً مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

أشاد ممثلو الاتحاد بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة للاتحاد ، والتعاون المثمر مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، معلنين رغبتهم في تنفيذ ما يقدمونه من برامج وأنشطة متنوعة داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وزير الرياضة

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لاتحاد طلاب "دوت الخليج" علي ما يقدموه من جهود ومشروعات تخدم الشباب في جميع المحافظات، مشيراً إلي دعم الوزارة لجميع المبادرات والكيانات الشبابية داخل المجتمع.

وجه الوزير بدراسة إنشاء اتحاد نوعي تحت مسمي شباب دوت الخليج؛ ليخدم قطاع الشباب بالتنسيق مع الإدارات المركزية بالوزارة من خلال تقديم مشروعات وبرامج مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية الوزارة، وتحديد مستهدفات الاتحاد بفكر غير تقليدي ومرن .

بداية دولة جديدة من 2014

أشار أشرف صبحي إلي أن شكل الدولة المصرية بدءاً من عام ٢٠١٤ قد اختلف كثيراً في ظل الانجازات والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً علي ضرورة أن يتعرف الشباب علي حجم التحديات التي تواجه الدولة، والتعرف علي حقائق الأمور ومواجهة الشائعات.

تجدر الإشارة أن اتحاد طلاب "دوت الخليج" هو كيان شبابي، يهدف إلي تكوين شباب قادر علي القيادة للمشاركة في الخطة التنموية لمصر المستقبل ، وذلك من خلال اكتساب الشباب للخبرات المتنوعة ، والتي تساعده علي القيام بدوره للمشاركه في التنميه والدفاع عنها .

ويساعد اتحاد طلاب دوت الخليج ، الشباب في تقوية القدرات الشخصية و القيادية ونشر الفكر والوعي الثقافي ، كما ان له دور في القضاء علي الفجوه بين الطلاب ومؤسسات الدولة ، والنهوض بالوطن عن طريق توجيه طاقات الشباب إلي طاقة عمل وإنتاج وتعاون.