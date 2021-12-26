/668377/بعد-قليل-جولة-للرئيس-السيسي-لتفقد-مشروعات-توشكى

يشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الزراعية التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية في منطقة توشكى، حيث تجمع مزارع للتمور ومصانع للأخشاب والسكر، وعددًا من الأراضي التي تم استصلاحها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجتمع.

دوت الخليج

توفر مشروعات توشكى الزراعية العديد من المحاصيل الاستراتيجية، من القمح والذرة وغيرها من المحاصيل التي تحقق اكتفاء ذاتي لدى المواطن المصري، كما تخلق الكثير من فرص العمل التي تحقق حياة كريمة للمواطنين في شتى محافظات الوجة القبلي.

الرئيس السيسي يفتتح طريق شرق العوينات

كان الرئيس السيسي، افتتح طريق شرق العوينات، الذي يبلغ طوله 350 كيلو متر، وذلك عبر خاصية الفيديو "كونفرانس" حيث مازح ضابط الشرطة الموجود في افتتاح الطريق متسائلًا: "يا حسام في اي مشاكل في الطريق عندك يا حسام.. انت المسؤول عن الطريق.. أنا بشكرك على الانجاز الكبير اللي عملته والناس اللي معاك، وبشكر كل الشركات اللي تابعت معاك".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مياة الصرف الصحي يتم عمل معالجة لها ولكن لا يتم استعمالها في الشرب حتى لا تسيئ للمجتمع، ولكن تستخدم في مصادر آخرى، مضيفا: "أنه لا يجب أن نقول للمستثمر تعالى اعمل محطات تحليل وأهل مصاريف الري، مينفعش طبعًا ده شغل دولة، ولا بد أن يكون العمل فيها جاد قبل أن يخرج للناس".

وأشار الرئيس السيسي أنه من المهم جدًا أن ننبه على المصريين، أن المياة التي نتحدث عنها الآن كانت مياة صرف زراعي يتم تجمعها في الترع، وبالتالي يتم تحويلها لمحطة الحمام وبها ملوحة عالية، ولكن نعمل على المعايير أن تكون صالحة لبعض الزراعات أم لا، مشيرًا، أن حجم الأراضي التي تم استصلاحها كبير، وبالتالي يتساءل العديد عن المياة التي تكفي هذه الأراضي: "احنا مش هنتعدى حصتنا من المياة.. ومتكلمناش إن 100 مليار دول عايزين مياة أكتر وبالتالي احنا بنسعى اننا نعمل أكبر حجم من الاستفادة من المياة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن حجم العمل في مشاريع توشكى بلغ 85 مليار جنيها، وفي سيناء بلغ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يتردد حوله العديد من التساؤلات ولعل أهمها لماذا لم يتم زراعة الأراضي الصالحة في وادي النطرون منذ سنوات طويلة، وبالفعل تم زراعتها ولكن باستخدام مياة الأبار فقط، وبالتالي عند تعظيم هذه المشاريع بلغت الكثير من المليارات.