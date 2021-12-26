/668378/الرئيس-السيسي-بنعمل-المستحيل-فى-المشاريع-ومافيش-وقت-للنوم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: لازم يتم تناول وسائل الإعلام للمشاريع بشكل مفصل ونشير إلى الخرائط التى جرى بها المشروع وتركيز كبير.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المشاريع القومية المنفذة بمنطقة توشكى بجنوب الصعيد.

الرئيس السيسي: بنعمل المستحيل فى المشاريع.. ومافيش وقت للنوم

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن أى مشروع منفذ كجهد هندسي وتكلفة مالية، قد يكافئ عمل زي عمل السد العالي، مضيفًا:" بنقول للناس فى مصر اطمنوا، فالجهد المبذول كبير جدًا".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" بنعمل المستحيل فى المشاريع الزراعية ومافيش وقت للنوم إلا لما نخلصها".

الرئيس السيسي متحدثًا عن المشاريع الزراعية المنفذة

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا:" السد العالي خد تركيز كل الناس بسبب الاجراءات المصاحبة، ولكن المشاريع المنفذة فى سيناء ماتعملش عليها جهد إعلامي بنفس المقدار مثلًا".

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وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" لو عايز أعمل سد عالي تاني ياخد مني الجهد مع تطور المعدات، وفعلًا بنعمل المستحيل فى المشاريع".