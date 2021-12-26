/668383/تفاصيل-الحصول-على-موافقة-الرئيس-في-تنفيذ-محور-بين-مركز-دشنا-والوقف

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تعليمات الي الفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات أثناء زيارته الرئيس أمس ، بمحافظة قنا في أفتتاح ، محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص وعدد من المشروعات القومية والتنموية بقرية المراشدة ويرصد دوت الخليج التفاصيل

حقيقة محور يربط بين مركز دشنا والوقف

منذ سنوات كثيرة ظل أهالي مركزى دشنا والوقف يعانى كثيرا من الحوادث التى تتم يوميا عن طريق المعديات التى تربط بين الشرق والغرب خلال الأيام الماضية والتى عانى منها الأهالي وتقدموا بشكاوى كثيرة.

في بداية عام 2017 قرر أهالي مركز ومدينة دشنا عمل مبادرة تضم شباب ، ورجال ، ونساء بجمع توقيعات استمارة توقيع من أهالي يطالبون فيها بإنشاء كوبري يربط بين مركز دشنا والوقف نظرا لما يعانوا منه من حوادث يوميا عن طريق المعديات وقاموا بجمع 30 الف استمارة توقيع من الأهالي وذهبوا بها الي مجلس النواب والي المسؤولين لأستجابة لمطالبهم وإنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف أسوة بالمراكز الأخري وذلك في ظل اهتمامات القيادة السياسية بإنشاء الكباري والغاء المعديات .

عقب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ظل الأهالي متمسكين بمطالبهم ، وهو إنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف.

تعرف علي أعضاء مجلس النواب والشيوخ الذي تقدموا بطلب لأنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف

محمد كمال موسي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عن محافظة قنا تقدم بلطلب الي الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بإنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف استجابة لمطالب أهالي المركزين.

سيد فؤاد أبوزيد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن عن دائرة مركز دشنا والوقف ونجع حمادى تقدم بطلب الي رئيس مجلس النواب، والفريق كامل الوزير وزير النقل يفيد بإنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف.

إستجابة الرئيس السيسي لمطالب الأهالي والنواب

اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل مصر تقدم بطلب الي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، يطالب فيه بإنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف وذلك حفاظا علي أرواح المواطنين بسبب العبور يوميا بالمعاديات .

ونادى الرئيس على أحد المقاولين الحاضرين، ويدعى الحاج سعيد، وقال الرئيس السيسي له: تعمل محور كوبري دشنا وتاخد فلوسك بعد سنة؟ لكن بعدما وجد عدم رد من قبل المقاول نظرًا لصعوبة التكلفة التي تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه، ليقول الرئيس: خلاص أنا مش عايز أحرجك، تاخد 25% مقدما وتبدأ تنفيذ وأستلم منك خلال سنة، وتاخد فلوسك بعد سنة؟ ليوافق المقاول على مقترح الرئيس.

وبعدها عرض الرئيس السيسي على مقاول آخر ويدعى هاني تواضروس، إنشاء المحور الثاني، بالحصول على مقدم 25% والباقي بعد عام، ليرد المقاول بالموافقة أيضًا.