/668373/الرئيس-السيسي-الدولة-تقوم-بتنفيذ-العديد-من-المشروعات-للحفاظ-على-الأمن-القومي-للبلاد

شهد الرئيس السيسي، قبل قليل، افتتاح طريق شرق العوينات، الذي يبلغ طوله 350 كيلو متر، وذلك عبر خاصية الفيديو "كونفرانس".

الرئيس السيسي يفتتح طريق شرق العوينات

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.

دوت الخليج

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مياة الصرف الصحي يتم عمل معالجة لها، لاستخدامها فى العديد من المصادر الأخرى، مضيفا: "لا يجب أن نقول للمستثمر تعالى اعمل محطات تحليل وإعادة تاهيل لمصاريف الري، مينفعش طبعًا ده شغل دولة.

الرئيس السيسي: الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد

وأضاف الرئيس السيسي:” إن حجم العمل في مشاريع توشكى بلغ 85 مليار جنيها، وفي سيناء بلغ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يتردد حوله العديد من التساؤلات ولعل أهمها لماذا لم يتم زراعة الأراضي الصالحة في وادي النطرون منذ سنوات طويلة، وبالفعل تم زراعتها ولكن باستخدام مياة الأبار فقط، وبالتالي عند تعظيم هذه المشاريع بلغت الكثير من المليارات.

من جانبه، قال اللواء إيهاب الفار، إن مشروع الدلتا الجديد كان التخطيط الأول له هو الوصول إلى 2.2 مليون فدان، ولكن تم تقسيمه إلى مرحلتين، الأولى منهما بالفعل بها 550 فدان تمت زراعتهم، والمرحلة الثانية هي العمل على استصلاح ألف فدان من إجمالي 7.5 فدان والمصارف الموجودة التي تم تطويرها، والمرحلة الثانية وهي عبارة عن 800 ألف فدان يتم العمل عليهم حاليا مع وزارة الزراعة لتحديد نوعية التربة وتعمل إنجاز عدد كبير منها خلال الفترة الماضية، وبالفعل تم إعادة تأهيل 54 كيلو متر من المصارف، متضمنة تعديل ميول وتعميق لتسهيل مرور المياة، ومخطط الانتهاء في 31 من ديسمبر المقبل.