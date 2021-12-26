/668381/خالد-عيش-تنمية-الصعيد-تقضي-على-الفقر-والبطالة-وتتماشي-مع--الجمهورية-الجديدة

أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان مشروعات التنمية الشاملة التي قامت بها الدولة في محافظات الصعيد سوف تساهم بشكل كبير في القضاء علي الفقر والبطالة ،وتخلق المزيد من فرص العمل الجاذبة للشباب من مختلف الاعمار، وتتماشى مع "الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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تنمية الصعيد

واضاف عيش أنه خلال الفترة الماضية ،وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحويل محافظات الصعيد الي مناطق جاذبة للاستثمارات وخلق فرص العمل لتحسين حياة المواطن حيث افتتح الرئيس عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في صعيد مصر خلال الاسبوع الجاري، بينها 5 محاور على نهر النيل وعدد من الطرق الرئيسية والكباري التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

11 مشروع بتكلفة 18.155 مليار جنيه في الطرق يسهل حركة النقل بين المحافظات

واشاد عيش بتنفيذ 11 مشروع بتكلفة 18.155 مليار جنيه في الطرق ،موضحا إن ذلك يسهل حركة النقل بين المحافظات ويخلق فرص استثمارات جديدة تساهم في زيادة المعروض من فرص العمل بما يجعل الشاب قادر علي العمل داخل المحافظة التي يعيش بها دون الحاجة الي السفر للقاهرة مثلما كان عليه الامر منذ سنوات، ومثال ذلك مجمع الصناعات في محافظة "قنا" والذي يوفر حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 10 الاف فرصة أخرى غير مباشرة، هذا الي جانب مشروع "توشكي الخير" الذي تفقده الرئيس صباح اليوم ، وهو ما يدفعنا للقول بأن الصعيد لم يعد منسي في عهد الرئيس السيسي، هذا الي جانب مشروع "حياة كريمة" والذي تنفذه الدولة لتنمية قري الصعيد وتحسين حياة المواطنين داخلها.

وتابع عيش أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية تم استثمار ما يقرب من 400 مليار جنيه لتنفيذ 2500 مشروع بالصعيد بمختلف مشروعات التنمية من بنية أساسية وطرق وكباري وإنشاء مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة، ومشروعات زراعية، وهو ما يجعلنا نطمئن لما هو قادم.