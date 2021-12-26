تأجيل قرعة كأس الرابطة إلى 3 يناير

تقترب رابطة الأندية المحترفة من إجراء قرعة كأس الرابطة، والتي سوف تنطلق في يناير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن مؤتمر قرعة كأس الرابطة والذي كان من المفترض أن يقام غداً الأثنين في أحد فنادق القاهرة الكبرى، تقرر تأجيلة إلى 3 يناير المقبل.

وسوف تقام أولى مباريات كأس الرابطة يوم 12 يناير المقبل، على أن تلعب البطولة وقت لعب بطولة كأس أمم أفريقيا.

عامر حسين: أفضل حل للجنة المسابقات إلغاء كأس أمم أفريقيا

تحدث عامر حسين عضو لجنة الأندية والمشرف على المسابقات، حول ضغط المباريات على الفرق المصرية الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": " أفضل شئ إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا هذا سيريحنا جميعاً من ضغط المباريات، وسيريح لجنة المسابقات".

وأضاف: " الأهلي سيخوض مباراة في الدوري سواء قبل مباراة السوبر الإفريقي أو بعدها، وفى سياق متصل قال عامر حسين، إنه بعد تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية سيجرى تعديلات على جدول الدوري".

وأكمل: " تم وضع أكثر من سيناريو مع الأهلي مع عدم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي، لنكون مستعدين لجميع الحالات".

السباح أحمد طارق: هطلب من الخطيب عضوية شرفية بالنادي الأهلي.. وأتمنى التواجد مع فريق السباحة

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".