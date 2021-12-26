نادر أبو الليف باكيًا: «كلت عيش معفن وعلاقتي بأختي انتهت لهذا السبب»

/668387/نادر-أبو-الليف-باكيا-كلت-عيش-معفن-وعلاقتي-بأختي-انتهت-لهذا-السبب

فجر المطرب المصري نادر أبو الليف تصريحات نارية خلال لقاء تليفزيوني، كاشفًا عن الصعوبات التي شهدتها حياته فضلًا عن علاقته بشقيقته ورأيه في عدد من المطربين.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنان أبو الليف في برنامج «نص الكلام».

أبو الليف يكشف عن صعوبات حياته

قال أبو الليف خلال برنامج «نص الكلام» مع الإعلامية راغدة شلهوب المُذاع على فضائية «النهار»: "بنام من غير أكل، وفى مرة كان عندي رغيف معفن، غسلته بـ الميه وبعدها سخنته على النار وحطيت عليه ملح وكلته".

أبو الليف ينهار من البكاء بسبب شقيقته

وعن علاقته بشقيقته والدة الشاعر أيمن بهجت قمر تحدث باكيًا: " علاقتنا مش كويسة لأنها خدت موقف ضدى بسبب ابنها أيمن.. جزمتها فوق راسى لكنها بالنسبالي انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها، وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى".

أبو الليف يعبر عن استيائه من أغنية شيماء

وكشف أبو الليف عن رأيه في أغنية «شيماء» التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة الأيام الماضية، وقال في لقائه ببرنامج «نص الكلام» إن "شيماء" ليست فن ولا يوجد بها أي مضمون، معبرًا عن استياءه من الحالة التي وصل إليها الفن في مصر.

وعن نجاح الأغنية ووصلولها إلى 12 مليون مشاهدة قال :"معنى نجاح الأغنية وتحقيقها 12 مليون مشاهدة، أنه دول 12 مليون متخلف، لما أقعد اسمع واحد بيقول شيماء طالع ببيجامة متسول بيدور على بطة ولا وزة، دا بيدمر ثقافة وفن وحضارة بلد، هو جاهل أحنا نبقى جهلة زيه، وظهوره في البرامج هو سبق صحفي".

أبو الليف يرفض التعليق على مطربي المهرجانات

وتطرق أبو الليف إلى مطربي مصر، مشيرًا إلى أن الفنان أبو وسعد الصغير لا ينتمون إلى عالم الغناء، كما رفض التعليق على مطربي المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا.

السيرة الذاتية لأبو الليف

أبو الليف، مطرب مصري، اسمه الحقيقي «نادر أنور جابر»، ولد فى محافظة الإسكندرية في عام 1968، درس الموسيقى بمعهد الكونسرفتوار، حيث تعلم العزف على الكمان، وبعد محاولات عديدة للظهور على الساحة الفنية لم يوفق فيها، قرر الهجرة إلى ليبيا للحصول على عمل هناك في عدة مجالات، ثم عاد إلى مصر، ووجد فرصته بعدما عرض عليه صديقه الشاعر و السيناريست أيمن بهجت قمر مشاركته في العمل على أول ألبوماته، وشارك في مسلسل حاميها حراميها.