«طقس الكريسماس».. معتدل نهارًا بارد ليلًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 27 ديسمبر 2021 حتى يوم السبت 1 يناير 2022.

دوت الخليج

حالة الطقس المتوقعة من غدًا الاثنين حتى بداية 2022

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على جميع الانحاء حيث يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدا الاثنين 27 ديسمبر ودرجات الحرارة

كما أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين 27 ديسمبر ودرجات الحرارة، حيث تشهد بعض الطـرق المؤدية من والى القـاهـرة الكبـرى والوجه البحري والسواحل الشماليـــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفـة من 5 الى 8 صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فتـرات متقطعة.

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأكدت الأرصاد أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021 حتى السبت 1 يناير 2022، من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تسقط امطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم الاحد 26-12- 2021 ودرجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 العظمى والصغرى 11.

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 15 .

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8.

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.