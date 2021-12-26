تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستكمل جولاتها التدريبية "تدريب المحليات" بمقرات نوابها|صور

/668388/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تستكمل-جولاتها-التدريبية-تدريب-المحليات-بمقرات-نوابهاصور

استكمالاََ للنشاط التدريبي والذى بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ أكثر من شهر بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب بدائرة الزيتون، الأميرية و سراي القبة حيث استمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

دوت الخليج وقد تضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة ، افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون" والثانية "مهام المحليات وأدواتها الرقابية". وفي اليوم الثاني قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ تدريباََ عن "مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين" واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية". وقد أعلنت بشكل مسبق النائبة مارثا محروس عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين وتلي هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة. يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات اعضائها ونوابها للشباب الراغبين في العمل السياسي. وقد شارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ومن لجنة التنظيم النائب محمد عزمي ومن أعضاء التنسيقية أسامة هشام و أحمد حسام و عمر خالد و حازم ضيف .

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